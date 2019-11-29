هنادي مهنا تخطف مايك DMC من والدها.. والأخير: مفيش فايدة

أعرب الموسيقار هاني مهنا، عن سعادته بالمشاركة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، مشيرًا إلى أن نسختي المهرجان الحالية والماضية، شهدتا مشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة التي تمتلك الفكر والوعي لاستلام الراية.

وأضاف خلال تصريحات لشاشة "dmc"، على هامش الحفل: "المهرجان اتقلب لشباب، وكل القائمين على المهرجان جيل جديد، عندهم وعي جميل، ودي نقطة تحول، الواحد اتبسط إن فيه دم جديد دخل المهرجان".

ورافق "مهنا"، في المقابلة التلفزيونية، التي أجراها مع شاشة "DMC"، ابنته الفنانة هنادي مهنى، التي خطفت منه "الميكرفون"، الخاص بالقناة، قائلة: "ممكن المايك؟ بعد إذنك هديهولك تاني، لو عاوزه براحتك"، ليرد عليها الأخير، قائلًا: "مفيش فايدة، إحنا على طول ناقر ونقير".

وتوافد عدد من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر من الفنانين: "ليلي علوي، خالد سليم، إيمان العاصي، إنجي وجدان، لقاء الخميسي، رزان مغربي، ميس حمدان، المخرجة كاملة أبو ذكري، وطارق الإبياري".