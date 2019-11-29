انتخابات القضاة.. من المحاكم والنيابات إلى "السوشيال"

ابتكر المرشحون فى انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة وسيلة جديدة فى الدعاية الانتخابية، تعتمد على إنتاج مقاطع فيديو لعرض برامجهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك، وواتس آب»، للوصول إلى أكبر عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، بجانب استمرار جولاتهم على المحاكم والنيابات وأندية القضاة بالمحافظات. ونشرت قائمة «وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف، على «الفيس بوك» مقطع فيديو يظهر فيه صور أعضاء القائمة وأهداف البرنامج الانتخابى لها.

وقال المستشار صلاح الشاهد، المرشح على مقاعد القضاة بقائمة «عبدالكريم»، إن إنتاج مقاطع فيديو يتزامن مع الجولات التى يقوم بها أعضاء القائمة، التى شملت، اليوم، لقاء بنادى قضاة طنطا، عرضت فيه برنامجها الانتخابى الذى يركز على وحدة الصف وتقديم الخدمات فى مجال الإسكان والصحة.

ونشرت قائمة «خادمى القضاة» التى يرأسها المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة الاستئناف والمرشح لرئاسة النادى، مقطع فيديو به صور أعضاء القائمة على المجموعات المغلقة للقضاة على «فيس بوك»، فيما واصلت القائمة جولاتها، حيث التقت، اليوم، قضاة المنيا، لعرض برنامجها الذى يتضمن إنشاء مستشفى للقضاة.

وواصلت قائمة «تكامل القدرات» برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى المنتهية ولايته، جولاتها بمحافظات الصعيد، والتقت، اليوم، قضاة سوهاج وقنا، ثم تتوجه إلى المنيا ثم بنها، ويركز برنامجها على إنشاء نظام علاجى للقضاة، وتحسين الأجور.

وفى الإسكندرية، عقدت قائمة «الوسط» برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف، مؤتمراً بنادى قضاة الإسكندرية، شرحت من خلاله البنود العشرة التى تضمنها البرنامج الانتخابى للقائمة.

وقال «مراد» إن القائمة ستقوم بإعداد فيديو يشرح كل بند من بنود البرنامج الانتخابى وطرق تنفيذه، لنشره على مواقع التواصل.