الجيش السوري يحشد لعملية "إدلب"

استقدم الجيش السورى تعزيزات عسكرية نوعية إلى ريف إدلب الجنوبى والجنوبى الشرقى، بهدف استكمال عمليته العسكرية والقضاء على وجود الجماعات الإرهابية فى المنطقة منزوعة السلاح، مع احتمال توسّع العمليات وفتح جبهات جديدة بريف إدلب. وقال مصدر ميدانى لوكالة أنباء «سبوتينيك» الروسية، اليوم، إن التعزيزات التى وصلت تشمل معدات عسكرية وآليات وأسلحة نوعية سيتم استخدامها فى الوقت المناسب.

و«إدلب» هى آخر معاقل الفصائل المسلحة المناهضة للدولة السورية، التى تلقت الهزائم تباعاً بتدخل روسى بعد انتفاضة مسلحة عام 2011، وأكد المصدر أن هذه التعزيزات وصلت على مدار الأيام القليلة الأخيرة، فى إطار استكمال الجيش السورى لعملياته العسكرية على محور ريف إدلب الجنوبى الشرقى. وأضاف أن احتمالات توسيع العمل العسكرى واردة وكبيرة وقد تحدث فى أى لحظة فى مقابل التصعيد المستمر من قِبل المجموعات المسلحة، التى تعمل على تعزيز مواقعها القريبة من الجبهات المواجهة لمواقع الجيش السورى فى جنوب إدلب.

إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركية فى "القامشلى"

على الصعيد الميدانى، أسقط الجيش طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال التركية فى قرية حامو، فى الريف الجنوب شرقى لمدينة القامشلى. كما تصدّت وحدات الجيش السورى لهجوم عنيف شنّته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، على قرية تل اللبن، التى انتشر فيها الجيش، صباح أمس. وذكرت وكالة هاوار للأنباء أن جيش الاحتلال التركى ومرتزقته عاودوا، مساء أمس، استهداف قرى «عين عيسى» بالصواريخ ومدافع الهاون فى خرق للتهدئة المتّفق عليها.