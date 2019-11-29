خرجت الفنانة الأمريكية ناتالي إيمانويل، نجمة مسلسل "صراع العروش" من الأبواب الخلفية، للمسرح الكبير، لدار الأوبرا المصرية، وذلك فور انتهاء فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وكانت ناتالي إيمانويل، قد سلّمت جائزة الجمهور، التي تحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله للمخرجة ماريان خوري بعدم فوز فيلمها "احكيلي"، والذي يعتبر الفيلم المصري الوحيد المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

يذكر أن ناتالي إيمانويل، قد أدت شخصية "ميساندي" في مسلسل "صراع العروش" Game Of Thrones، الذراع اليمنى لـ"دنيرس تارجارين" في رحلة استعادة عرش الممالك السبعة في الملحمة الأسطورية التي كتبها السير جورج آر.آر مارتن، وبثتها قنوات "HBO".