نتخب المنصورة لكرة السلة يفوز علي فريق الألمانية ببطولة الجامعات

فاز منتخب طلاب جامعة المنصورة لكرة السلة على منتخب الجامعة الألمانية بنتيجة 63– 45 في دوري المستوى B والذي يضم جامعات (الزقازيق – الأمريكية – المستقبل – مصر للعلوم – الألمانية – فاروس ) في اطار المصرية رقم (47) بطولة الشهيد الرفاعى

ويشارك فريق جامعة المنصورة ف الدورة التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، وكابتن ياسر تحسين مدير إدارة النشاط الرياضي، المدير الفني الكابتن علي عوض، ومشرف الفريق الكابت محمد الدسوقي.