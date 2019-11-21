وقع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، برتوكول تعاون مع الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، لتدريب طلاب كلية الطب بجامعة الدلتا في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، حضر توقيع البرتوكول الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط إن الجامعة تهتم بدعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الخاصة الواقعة في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي بمصر وفقا للقواعد والمعايير المنظمة للتعاون الأكاديمي بين الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور محمد ربيع أن جامعة المنصورة أحد الصروح العلمية العملاقة في مصر والتى نفتخر بما لديها من تميز علمي وأكاديمي في نشر المعرفة والثقافة والبحث العلمي وما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة في كافة المجالات، بجانب العديد من المراكز العلمية والبحثية وعلى المستوى الطبي لديها العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح أنه لذلك كان لدينا رغبة فى توثيق التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتدريب طلاب كلية الطب بجامعة الدلتا بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة للمساهمة فى إعداد خريجي جامعة الدلتا بالأسلوب العلمي والتقني المتميز