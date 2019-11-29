نظمت لجنة الدعم الطبي والإنساني التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة، على مدار يومي الخميس والجمعة، 28و29 نوفمبر، قافلة طبيه بقرية الحفير في مركز بلقاس، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لخدمة أهالي القرية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

خرجت القافلة برئاسة الدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكليه، وبمشاركة كلا من الدكتور تامر أبو السعد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناريمان النشار، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة الطبية، والدكتور محمد الشربيني، أستاذ مساعد جراحة الأطفال.

وشاركت في القافلة تخصصات : "الأمراض الباطنه - طب الأطفال - المسالك البولية والكلى - عظام - الجراحه العامه - أمراض النساء والتوليد - الروماتيزم والتأهيل" وأجرت القافلة الكشف على 1000 حالة، وتحويل 50 حالة بناء على البروتوكول الموقع مع مؤسسة مصر الخير، التى ستتكفل بتقديم العلاج المطلوب.