اعتمد اجتماع المراجعة الرابع للدول أعضاء اتفاقية "أوتاوا" لحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، الذي اختتم أعماله، اليوم، في أوسلو بمشاركة 164 دولة، رئاسة السودان للدورة الجديدة الثامنة عشرة، في عام 2020، التي تستمر لمدة عام، وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن السودان سيقود خلال فترة رئاسته، بمساعدة لجان أممية متخصصة، تسريع العمل في محاور الاتفاقية الخمس، وهي: تدمير مخزون الألغام، وإزالتها، ومساعدة الضحايا، والتوعية بمخاطر الألغام، والدعم والمناصرة.

ومن المقرر أن يرأس القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف، السفير عثمان أبو فاطمة، الاجتماع الثامن عشر للدول أعضاء الاتفاقية، ويتولى الإشراف على الأنشطة المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومتابعة تنظيم وتنسيق الفعاليات المرتبطة بها.

من جانبه، قال المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان، العميد الركن عامر عبد الصادق أبوزيد، إن إجماع الدول الأعضاء باتفاقية "أوتاوا"، على اعتماد ترشيح السودان لرئاسة الاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء، سببه التقدم والنجاح الذي أحرزه السودان، في هذا الصدد، من خلال إعلان مناطق شرق السودان خالية من الألغام، والتنسيق الذي قادته وزارة الدفاع السودانية، عبر المركز القومي لمكافحة الألغام، مع الشركاء والمانحين وبعثتي السودان في جنيف وأوسلو.

وترأس وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وفد بلاده في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام، الذي استضافته مدينة أوسلو، عاصمة النرويج، اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري وحتى اليوم الجمعة، وضم الوفد وكيل وزارة الخارجية الدكتور الصديق عبدالعزيز، ومدير مركز الألغام السوداني العميد عامر عبدالصادق عبدالعزيز، إلى جانب عدد من المسئولين بمركز الألغام، والقائم بأعمال سفارة السودان في أوسلو السفير عثمان أبو فاطمة آدم، ومسئول الملف من جنيف.

عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية مشروع الجزيرة في دفع الاقتصاد

وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي أهمية تأهيل "مشروع الجزيرة" ، في ولاية الجزيرة في وسط السودان ، لنهضة الاقتصاد ، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد في البلاد، وشدد التعايشي، خلال زيارته اليوم، لقرية في ولاية الجزيرة ، على ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية وتسخير الإصلاحات الاقتصادية في مشروع الجزيرة لمضاعفة الإنتاج وتحويل الإنتاج الزراعي إلى تصنيع، والاستفادة من الخام المنتج محليا عبر اعادة تصنيعه.وقال إن السودان ينتظره مستقبل كبير، إذا ما تمت معالجة الاختلالات الاقتصادية.