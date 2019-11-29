أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحات زراعة وطب الأسنان ومجروش عظم حيوي بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية رقم (TK 696) اشتبه مستور سالم أبوثلاث، رئيس الوردية في الراكب "و.م.ي"، مهندس كهرباء قادم مع زوجته من أسبانيا ترانزيت أسطنبول حيث تلاحظ من خلال مناظرة جواز سفره انه كثير التردد والسفر ووجود انتفاخ وبروز غير طبيعى حول منطقة خصر الراكب ووجود سويتر يخص زوجته معلق على عربة الأمتعة بفحصه السويتر تبين ثقل وزنه عن المعتاد وأنه يخفى شيء ما في بطانته، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أي شيء يود الإقرار عنه لرجال الجمار، أجاب بالنفي.

وبالعرض على، أحمد الأزهري، مدير إدارة جمارك مطار برج العرب، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-ray وفحص الراكب على جهاز ال Body- Scan (الفحص الجسدي)، حيث أكد طاقم الفحص بالأشعة، صحة الاشتباه وظهور أجسام غريبة على جسد الراكب، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، وبتفتيش حقائبه ذاتيا تبين وجود 561 عبوة عبارة عن عبوات وأمبولات داخلها مجروش العظم الحيوى يستخدم في زراعة الأسنان وقطع معدنية حلزونية ومثبتات لزراعة الأسنان بأحجام ومقاسات وأشكال مختلفة داخل أنابيب وأكياس صغيرة من البلاستيك الشفاف مخبأة حول خصرة وداخل بطانة السويتر.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و206 ألف و800 جنيه.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب رقم 49 لسنة 2019 وإرساله لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى سيد أحمد رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على جمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركي.