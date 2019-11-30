أعرب السفير طارق عادل سفير مصر في بريطانيا مندوب مصر الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، اليوم، عن ترحيبه بفوز مصر بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية، وذلك بعد الانتخابات التي جرت مساء اليوم بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية "لندن"، مؤكدا أن إعادة انتخاب مصر لمجلس المنظمة لهو دليل على الثقة التي تتمتع بها مصر لدى الدول الأعضاء، والحرص على تواجدها واستمرار نشاطها في المجلس الذي يتألف من 40 عضو من إجمالي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 174 دولة.

وأشار عادل، إلى أن ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي وامتداد سواحلها من البحر المتوسط شمالاً والبحر الأحمر شرقاً وجنوباً والذي تربطهما قناة السويس، وما لديها من موانئ على طول تلك السواحل، وما توفره مصر من تسهيلات وخدمات في مجال الملاحة البحرية في هذا الجزء الاستراتيجي من العالم، إنما يؤهلها إلى شغل هذا المقعد الهام في المجلس، موضحا أن الوفد المصري برئاسة وزير النقل كامل الوزير قام بمجهودات كبيرة ونشاط واتصالات خلال الانتخابات وقبلها للترويج للترشيح المصري، وهو ما أسفر عن الحصول على تأييد ما يزيد علي 130 دولة عضوا، وقد وجه سفير مصر فى لندن بهذه المناسبة الشكر لكافة الدول التي أيدت ترشيح مصر، وهو ما نتج عنه إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة.