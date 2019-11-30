أعلن مكتب الإدعاء العام الفدرالي في بلجيكا أنّ شقيقتين إرهابيتين تبلغان من العمر 24 عاما و31 عاما، جرى ترحيلهما، اليوم، من تركيا باتجاه بلجيكا، ووصلتا إلى مطار بروكسل بداية المساء، موضحا في بيان، أنّهما مدانتان غيابيا بالسجن خمس سنوات "لمشاركتهما في نشاطات جماعة جهادية"، مضيفاً أنّه جرى "نقلهما إلى سجن حيث ستقضيان عقوبتيهما".

وسيكون أمامهما 14 يوماً للطعن بالحكم، وفق المتحدث باسم الادعاء العام اريك فان دويسه. وتمكنت الشقيقة الصغرى فاطمة بن مزيان من الفرار من مخيم عين عيسى الذي كان خاصعاً لسيطرة الأكراد في شمال سوريا، مستفيدة من الفوضى التي خلفها العدوان التركي في المنطقة.

وأوقفت بداية نوفمبر الجاري في مدينة كلس التركية المجاورة للحدود مع سوريا. وقالت صحيفتا "دي مورجن" و"هت لاتستي نيوز" إنّها نجحت في عبور تلك الحدود بمساعدة مهربين. وكان الحكم على فاطمة بن مزيان بالسجن خمس سنوات قد صدر عن محكمة في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا في 18 مايو 2015.

نحو 800 شخص تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى في أعقاب العدوان التركي

كما تمكنت شقيقتها رحمة بن مزيان من الفرار من المخيّم حيث كانت محتجزة، وفق مصدر مطلع على الملف. وفي 27 يونيو 2019، حكم عليها في مدينة أنتويرب بالسجن خمس سنوات، واوضح الإدعاء العام أنّ الشقيقتين "وصلتا إلى مطار بروكسل" في "رحلة عادية ورافقهما عناصر شرطة"، مشيرا إلى أنّ "النقل لم يتم بالاستناد إلى آلية التسليم القضائي".

وتمكن نحو 800 شخص من الفرار من مخيم عين عيسى في أعقاب العدوان التركي على شمال سوريا في 9 أكتوبر الماضي. وتحتجز القوات الكردية في سوريا آلاف الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم نحو 50 بلجيكيا بحسب أرقام رسمية صادرة عن بروكسل.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، أن في قبضة بلاده 1200 إرهابي أجنبي من تنظيم "داعش" الإرهابي وأنها احتجزت 287 خلال عمليتها العسكرية الأخيرة في سوريا، فيما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أنه يتم الإعداد لترحيل 959 مشتبهًا بهم غالبيتهم العظمى من العراق وسوريا وروسيا.