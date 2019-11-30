وجه بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب التمثيل الكبير للشباب كنواب في حركة المحافظين الأخيرة.

وأضاف حبش، خلال لقائه ببرنامج "الأسبوع في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "TEN"، أن الرئيس السيسي آمن بأن الشباب مؤهل لتولي المناصب السياسية والتنفيذية في الدولة.

وتابع: "الدولة دعمت كل الأفكار التي قدمناها، وعندما فكرنا في إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حصلنا على كل سبل الدعم من مؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها الرئاسة، حيث مكنتنا من التواجد في المنتديات والمؤتمرات الوطنية".

وأردف، أن أكثر من عضو بالتنسيقية تحدث أمام الرئيس السيسي في أكثر من ملف، كما شاركوا في نماذج محاكاة الدولة المصرية، ما أسفر في نهاية المطاف عن تواجد 5 من شباب التنسيقية ضمن الحركة، من مختلف الأحزاب السياسية المؤيدة والمعارضة لبعض السياسات التي تنتهجها الدولة.

وواصل: "هذا لا يحدث كثيرًا في دول العالم، مبتحصلش إن في دولة تؤمن بشبابها وتاخدهم بشكل مباشر تدخلهم في المناصب السياسية والتنفيذية".