بعد ظهورها الخاص في "القاهرة السينمائي".. مشاهد من زيارة "ميساندي" لمصر

ظهرت الفنانة العالمية ناتالي إيمانويل، نجمة المسلسل الشهير "صراع العروش game of Thrones"، على هامش حفل ختام المهرجان، والذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية.

ونجحت "ناتالي" في خطف الأضواء منذ مجيئها إلى مصر، حيث سلّمت جائزة الجمهور، التي تحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، للمخرجة ماريان خوري بعدم فوز فيلمها "احكيلي"، الذي يعتبر الفيلم المصري الوحيد المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وترصد "الوطن" أبرز مشاهد الفنانة العالمية ناتالي إيمانويل منذ وصولها إلى مصر، وحتى رحيلها عن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

1- زيارتها للأهرامات

جذبت ناتالي الأضواء قبل ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بزيارتها للأهرامات أول أمس الخميس.

وظهرت ناتالي خلال زيارتها إلى الأهرامات بصحبة الفنان محمد كريم.

2- ناتالي ترفض التصوير مع الجمهور

رفضت الفنانة العالمية التصوير مع الجمهور فور حضورها إلى حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

وظهرت "ناتالي" بالمهرجان فور وصولها بصحبة الفنان محمد كريم، قبل دخولها للمهرجان لبدء تسليم الجوائز.

3- نجمة "صراع العروش" تغادر المهرجان من الأبواب الخلفية

ورصدت "الوطن" خروج ناتالي من الأبواب الخلفية للمسرح الكبير، لدار الأوبرا المصرية، وذلك فور انتهاء فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

يذكر أن ناتالي إيمانويل، قد أدت شخصية "ميساندي" في مسلسل "صراع العروش" Game Of Thrones، الذراع اليمنى لـ"دنيرس تارجارين" في رحلة استعادة عرش الممالك السبعة في الملحمة الأسطورية التي كتبها السير جورج آر.آر مارتن، وبثتها قنوات "HBO".