قال الدكتور إيهاب أبوالمجد عضو هيئة التأمين الصحي الشامل والمتحدث الرسمي بإسم الهيئة إن المنظومة تشمل التعاقد مع المستشفيات الخاصة والجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات مصر للطيران والمقاولون العرب والكهرباء وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن ذلك جاء من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرًا أن القيادة السياسية تتابع منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل يومي للتأكد من تقديم منظومة صحية تليق بالمواطن المصري.

وأشار أبوالمجد أن المنظومة تشمل التعاقد مع مراكز تحاليل وصدليات ومراكز للآشعة، لافتًا أن هؤلاء في المرحلة النهائية للتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمسئولة عن تسجيل المنشآت الصحية التي ترغب في التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أبوالمجد أن المواطن سيتلقى العلاج بشكل مجاني بالكامل بموجب كارنيه التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات بالمراكز الخاصة تشمل خصم يصل لـ50% لمرضى التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن المواطن له الحق في اختيار المكان الذي يتلقى فيه العلاج.

وأكد المتحدث باسم هيئة التأمين الصحي الشامل أن بعض المستشفيات والمراكز الطبية بالقاهرة تعاقدة مع المنظومة المطبقة في بورسعيد، مضيفًا: "يمكن لأي مريض من بورسعيد أن يذهب للعلاج في هذه المراكز والمستشفيات على نفقة التأمين الصحي الشامل".