قال الدكتور محمد مختار رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق، إنّ انطلاق منظومة التأمين الصحي التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تشمل كل محافظات مصر أسعدت الشعب المصري، ما يعكس رؤية مصر التي وضعت منذ سنوات، وكان من اللازم لإعلان انطلاق المنظومة تغطية مصر كلها بشبكة الاتصالات.

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج "8 الصبح" على فضائية Dmc، أنّه يوجد شبكة تغطية المدن والقرى، لكن هناك أماكن نائية لا تغطيها شبكات الاتصالات، مؤكدا أنّ إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" بدونه لا نستطيع تغطية وعمل تطبيقات الحكومة الرقمية، الشمول المالي، ومنظومة التأمين الصحي.

وأكد رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق، أنّه كان هناك تخطيط استراتيجي لانطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" ليتزامن مع انطلاق مثل هذه المبادرات، مشيرا إلى أنّه بالنسبة لكل الجهات التنفيذية في مصر للقيام بدورها وتقديم الخدمة المطلوبة بما فيها رصد الجريمة والتتبع ومحاربة الإرهاب، يلزمهم قاعدة بيانات جاهزة في أي وقت أثناء تنفيذهم أي عملية.

وتابع مختار أنّ قاعدة البيانات لا يمكن التواصل معها دون شبكة اتصالات تغطي كل مصر، لذلك تم تقديم البنية التحتية التي تعمل على نجاح كل هذه المبادرات والتي تدعم القائمين بالعملية التنفيذية لمثل هذه المهام، وأصبح الدور الآن على رفع مستوى الخدمة لتضاهي مصر الدول المتقدمة في الاستثمارات وأداء الحكومة.

وأوضح رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق أنّ بيان مجلس الوزراء أمس أعلن أنّ مصر ستشهد نقلة كبيرة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الجانب الاقتصادي من إطلاق الأقمار في تحقيق طفرة بالاقتصاد، وأنّ القمر الصناعي "طيبة 1" له الكثير من الجدوى في المجالات الاقتصادية، الفنية، التكنولوجية، الأمنية والسياسية.