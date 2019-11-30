أجرى مراسل برنامج "مساء dmc" جولة في أحد المولات التجارية لاستطلاع آراء الجمهور حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، أمس.

وقال مراسل "dmc"، إن بعض المتاجر أعلنت عن بيع بضاعتها بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، والبعض الآخر استقبل الزبائن وشهدت المولات زحاما شديدا بسبب وصول التخفيضات لـ50% لدى بعض المتاجر، مشيرًا إلى أن التخفيضات كانت على الملابس والأحذية والأجهزة الكهربية والإلكترونية.

واشتكت إحدى المتسوقات من الزحام الشديد، مشيرة إلى أن هناك بعض المتاجر لم تقدم الخصومات المطلوبة ووصفت نسبة الخصم التي كانت فيها بالعادية، بينما قدمت بعض المتاجر خصومات حقيقية.

وقال شاب يٌدعى "محمد"، إنه نزل لشراء ملابس وأحذية له ولأصدقائه: "اشتريت كوتشي من نوع بيريحني طبيًا وأصلا سعر الكوتشي 1900 جنيه، وفي العرض أخدته بـ1900 وعليه واحد هدية".

وأكد الشاب أن هذا السعر يعتبر خصم حقيقي نظرًا لأنه تمكن من شراء قطعتين بـ1900 جنيه بدلا من قطعة واحدة، مشيرًا إلى أن الأوقات العادية يبدأ سعر الكوتشي من 1900 لـ2400 جنيه.