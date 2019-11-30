مي سليم تغني "صغيرة على الحب".. وأمير كرارة يمازحها: أنا متجوز وبحب مراتي

داعبت الفنان أمير كرارة الفنانة مي سليم، أثناء حلولها ضيفة في برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "ON E".

وطلب كرارة من سليم والمطربة اللبنانية رنين، أن تغنيان "صغيرة على الحب" للفنانة الراحلة سعاد حسني، وبالفعل أدتا الفنانتين الأغنية واكتفى كرارة والفنان أحمد أمين بـ "الدندنة".

واقتربت مي سليم من أمير كرارة وجلست بجواره وغنت مقطع: "أنا قولت لك 100 مرة أنا لسه صغيرة"، ليرد عليها كرارة: "لا يا مي متضغطيش عليا أنا متجوز وبحب مراتي، متضغطيش عليا عشان ممكن أضعف".

وضحكت مي سليم وردت: "لا يا أمير لأ.. دي مراتك حبيبتي وصاحبتي وببعت لها".