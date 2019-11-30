هل تسببت أغنية "أبو العروسة" في وفاة النائب بدوي دسوقي.. طبيب يجيب

كشفت مصادر، تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح بأحد فنادق القاهرة.

وقالت المقربة من أسرة العروسين، إن دسوقي سقط على الأرض بعد سماع أغنية الفنان مدحت صالح "متزعليش لو سبتك"، التي أداها مدحت صالح في مسلسل "أبو العروسة".

وأضافت أن النائب سقط عند سماعه "ده لو لقيتي دموع في عيني عشان هتمشي وتسيبني"، وجرى نقله بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.

الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، لم يستبعد أن يكون النائب الراحل تأثر عند سماعه هذه الأغنية وأنها قد تكون السبب في وفاته.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الإنسان في حالات الفرح الشديد والحزن الشديد يفرز هرمون الأدرنالين بكثرة لافتًا إلى أنه قد يتعرض الشخص للوفاة عند الفرح الشديد أو الحزن الشديد خاصة إذا كان مدخنًا ويعاني من مشاكل بالقلب.

وقال إن النائب الراحل في هذه الحالة قد تكون مشاعره متضاربة بين الفرح لزواج ابنته وحزنه لفراقها مشيرًا إلى أنه قد يتأثر عند سماع أغنية عاطفية عن علاقة الأب بأبنته مما يؤدي لزيادة إفراز هرمون الأدرنالين.

وقدم حسين العزاء لأسرة النائب الراحل مبديا تعاطفه الشديد معهم وناصحًا الأهالي بالاعتدال في كل شيء خاصة مشاعر الفرح والحزن مع تقليل مظاهر الفرح الزائدة وعدم البزخ في الأفراح مثلما يحدث في أوربا التي تتسم أفراحها بالبساطة الشديدة.