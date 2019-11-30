ترصد "الوطن" استمرارا للخدمات المتنوعة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو اليوم الخميس 30 نوفمبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في في بنك قناة السويس 17.67 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.58 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.