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"الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتي 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة

"الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتي 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية في شبرا الخيمة

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