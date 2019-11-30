وجه الشقيق الأصغر للفنان محمد فؤاد رسالة لأخيه عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" بعد تعرضه لوعكة صحية، ليطمئن الجمهور من خلالها على صحة "فؤش".

ونشر شافعي الشقيق الأصغر للفنان محمد فؤاد صورة تجمعه به، قائلا:"اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا يحفظك من كل سوء يا فؤش يا أبو الأصل وأجدع أخ وسند شوفته في حياتي وربنا كريم يتم شفاك علي خير ومليون شكر لكل واحد سأل على فؤاد وبطمن كل حبايب فؤاد انه بخير ومفيش حاجه وحشه الحمد لله".

وكان فؤاد تعرض لوعكة صحية، أمس الجمعة، دخل على إثرها أحد المستشفيات، وجرى نقله للعناية المركزة، ما سبب موجة كبيرة من التعاطف معه من الجماهير، وشهدت الحالة الصحية لـ"فؤاد" تحسنا ملحوظا، خلال الساعات الماضية، حيث خرج من العناية المركزة، بعدما قرر الفريق الطبي، نقله إلى غرفة عادية، لمدة 24 ساعة على الأقل، ولكنه لا زال يخضع للعلاج تحت ملاحظة الأطباء لحين التماثل للشفاء بشكل تام، بحسب ما ذكره مصدر خاص لـ"الوطن".