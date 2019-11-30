استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ664 جنيها

استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 24، 759 جنيها للجرام.

ويباع عيار 21، بـ664 جنيهًا، وبلغ عيار 18، 569 جنيهًا، والجنيه الذهب يباع بـ 5 آلاف و315 جنيها.