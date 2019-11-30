قال الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه يواصل جولاته بمختلف الأحياء، للوقوف على طبيعة الموقف على أرض الواقع والتعامل مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم وشكواهم، مؤكدا أنه يجري جولات بمختلف أحياء المنطقة الشمالية وآخرها كان بحي الساحل، بحضور عدد من قيادات العمل التنفيذي.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ "الوطن"، أنه لدى توليه مهام منصبه بعد أداء القسم الدستورية، الأربعاء الماضي، موجود باستمرار في الشارع بين المواطنين لمعرفة أوضاعهم ومشكلاتهم ورصد الواقع تهميدا للنهوض بأحياء المنطقة الشمالية ورفع كفاءة الأحياء، والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالشارع والقضاء على المشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق تقدم ملموس.

وأشار إلى أن العمل التنفيذي خلال الفترة القادمة سوف يشهد تقدما ملحوظا في الشارع بنطاق أحياء المنطقة الشمالية مؤكدًا على أهمية تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية من أجل تحقيق رضا المواطن والقضاء على المشكلات التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين.