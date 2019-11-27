قال الدكتور حسام فوزى، وكيل كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، واستشارى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن التواصل مع المواطنين، سيكون شغله الشاغل.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، "الحمد لله على وجودي ضمن الحركة الأخيرة، كنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وربنا يوفقنا فى خدمة بلدنا، وسيكون شغلي الشاغل، التواصل مع المواطنين، والنزول فى الشارع، والتعرف على المشكلات من أرض الواقع، والبدء فى حلها على الفور".

وأكد، أن تكليفات الرئيس واضحة، وهى التركيز على تحسين حياة المواطن، حتى يشعر أن الدولة بجانبه طوال الوقت، واهتمام القيادات بالشارع.

وعن تكليفه بالمنصب، قال نائب المحافظ، أبلغوني باختيارى كنائب وموعد حلف اليمين، فى تمام الواحدة ليلا، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده، من أجل خدمة المواطن القاهري، وأبناء المنطقة الشمالية خلال الفترة المقبلة.