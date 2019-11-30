تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، القبض على تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغا من سائقين أحدهما مقيم بدائرة القسم، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة يفيد بأنه أثناء قيادة الأول سيارة فان بطريق قرية نجع حبون فوجئ بقيام 7 أشخاص مجهولين بصحبتهم سيارة ميكروباص باستيقافه.

وأضاف المبلغ أن المتهمين طلبوا منه الإطلاع على التراخيص بإدعاء أنهم رجال شرطة وأمروه بالتوقف بسيارته على جانب الطريق لحين الكشف عنه.

بينما أفاد المتهم الثاني أنه ذات الأشخاص استوقفوه حال قيادته سيارة ربع نقل - خاصة بالشركة عمله- بذات الطريق وطلبوا الإطلاع على التراخيص وأجبروه على النزول من سيارته وإدخاله للسيارة الفان قيادة المُبلغ الأول.

وأضاف السائق أنه عقب ذلك قام أحدهم بقيادة السيارة الربع نقل الخاصة به، واستقل باقي المتهمين السيارة الميكروباص وطلبوا منه وزميله تتبعهم وتوجهوا لطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي.

وأشار إلى أنهم لدى وصولهم إلى منطقة الكيلو 22 باتجاه الإسكندرية بدائرة قسم شرطة أول العامرية توقفوا وطلبوا منهما الانتظار لحين عودتهم وانصرفوا إلا أنهم لم يعودوا مرة أُخرى.

وأكد المُبلغ الأول استيلاء المتهمين على هاتفه المحمول، فيما أوضح الثانى باستيلاء المتهمين منه على السيارة قيادته وداخلها مبلغ 11 ألف جنيه -خاص بالشركة عمله- وهاتفه المحمول.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص – ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم "طبنجة - 5 طلقات لذات العيار – 2 جهاز لاسلكى - مسدس صوت". واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة، وأرشد أحدهم عن سيارة ميكروباص المستخدمة في الحادث "تابعة لمكتب نقل عمال ملك والده". وبتفتيش السيارة عُثر على 3 أقماع بلاستيكية استخدمها المتهمون في ارتكاب الواقعة، وضُبط بحوزته 2 أفارول أميري أسود اللون.

وأضاف المتهمون باستخدام الأسلحة والأجهزة اللاسلكية المضبوطة بحوزتهما في ارتكاب الواقعة، وقاموا جميعا بعمل كمين وهمي على الطريق المُشار إليه مستخدمين السيارة الميكروباص وكذا الأقماع البلاستيكية، لاصطياد ضحاياهم من قائدي السيارات المارة عشوائيا لسرقتهم.

وأكدوا تخلصهم من الهواتف المحمولة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام وإقتسامهم المبالغ المالية فيما بينهم وبيع السيارة المستولى عليها لأحد الأشخاص، عامل، سبق اتهامه في قضية "قتل وشروع فيه وإحراز سلاح وذخيرة"، مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، جرى ضبطه وأرشد عن السيارة. حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.