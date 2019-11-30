أعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية الصديق عبد العزيز عبد الله، عن تطلع بلاده لأن تعمل النرويج على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي ألحقت ضررا كبيرا بالسودان وأهله واقتصاده، دون مبررات بعد سقوط النظام السابق.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم السبت - إن وكيل وزارة الخارجية التقى وزيرة خارجية النرويج إيني اريكسون، في أوسلو، وشرح لها التطورات التي شهدها السودان عقب الثورة، واستحقاقات السلام التي تأتي في مقدمة برنامج الحكومة الانتقالية، وضرورة إزالة الألغام تمهيدا لعودة الأهالي لقراهم لممارسة حياتهم الطبيعية.

كان اجتماع المراجعة الرابع للدول أعضاء اتفاقية (أوتاوا) لحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، الذي عقد في أوسلو بمشاركة 164 دولة، اعتمد رئاسة السودان للدورة الجديدة الثامنة عشرة، في عام 2020، التي تستمر لمدة عام.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، على هامش المؤتمر، بوفود من كل من اليابان وهولندا وألمانيا وسويسرا، فضلا عن عدد من ممثلي المنظمات الطوعية العاملة في مجال تصنيع الأطراف الصناعية لضحايا الألغام.