يترقب عشاق الكرة المصرية، المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومازيمبي الكونجولي، والتي تجمع بينهما عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

تنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي

تقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي، على ملعب الأخير، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، بتعليق علي محمد علي.

الزمالك يسعى لفك عقدة مازيمبي

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، إلى فك عقدة الأندية المصرية على ملعب "مازيمبي"، بتحقيق الفوز الأول على الأراضي الكونجولية في افتتاح مبارياته بدور المجموعات.

ويتطلع لاعبو الزمالك لمصالحة جماهيرهم بعد السقوط المفاجئ في المباراة الماضية أمام إنبي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تشهد المباراة بداية هجومية للزمالك، بسبب الدفع بالثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وأحمد سيد زيزو، وأمامهم المهاجم الصاعد مصطفى محمد.