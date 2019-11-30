أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، تنكيس الأعلام على المباني الحكومية، تضامنا مع ضحايا هجوم جسر لندن الإرهابي الذي وقع أمس.

وذكرت الحكومة: "أن الأعلام على مباني حكومة المملكة المتحدة ستنكس اليوم احتراما لأولئك الذين فقدوا حياتهم والذين تأثروا بالهجوم على جسر لندن يوم الجمعة".

كانت شرطة العاصمة البريطانية قد أعلنت أمس أن رجلا طعن عدة أشخاص بالقرب من جسر لندن، وتم قتل المشتبه به بالرصاص في الحال، وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، واعتبرت السلطات الهجوم إرهابيا.

وحددت الشرطة فيما بعد هوية منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وأدين في عام 2012 بجرائم تتعلق بالإرهاب، وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018.