حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، على زيارة مركز أمراض وبحوث الكبد بمدينة كفرالشيخ، للاستماع إلى شكاوى المواطنين داخل المعهد ومنها عدم عمل الأِشعة المقطعية وأشعة إيكو لبعض المواطنين.

وتفقد المحافظ وحدة المناظير والعناية المركزة وغرف العمليات والتي تضم 3 غرف، والعيادات الخارجية ومعمل الكبد ومعمل PCR ملاحظاً عدم تسجيل اسم المريض بالدفاتر، وعدم تسجيل تاريخ وساعة خروج المريض على التذكرة.

وشدد على إثبات اسم المريض حين دخوله للمركز بالدفاتر ومتابعة خط سيره لحين الانتهاء من الفحص الكامل للمريض، مؤكداً على حسن معاملة المرضى، ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة.