مع بدء دخول فصل الشتاء يجد الكثير من سائقي السيارات صعوبة في القيادة تحت الأمطار والشبورة، كما أن القيادة الخاطئة قد تسبب أحيانا الكثير من المشاكل في السيارة.

وفي هذا الصدد، قال حسين مصطفى أمين عام رابطة مصنعي السيارات وخبير السيارات، إن القيادة في فصل الشتاء تحتاج إلى تعامل خاص، نظراً لما تسببه من أضرار على السيارة أو المتجولين في الشوارع.

وأضاف أن في أوقات ذروة الشتاء ربما يحث نتيجة القيادة الخاطئة حوادث ضخمة، ولذلك يجب اتباع هذه الخطوات تفادياً لأية مشاكل أثناء فصل الشتاء:

1- المحافظة على المسافة بين السيارات لتجنب الحوادث في حالة الوقوف المفاجئ.

2- استخدام الكشاف الأمامي للسيارة وعدم استخدام كشاف الضباب.

3- القيادة بحذر عند رؤية برك المياه وعدم النزول في البرك العميقة حفاظاً على إطارت السيارات.

4- عدم النزول في البرك الطينية تجنباً لغرس السيارة.