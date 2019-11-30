قال عاصم الجزار، وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، في 30 يونيو 2020: "حجم الأنفاق كبير لضغط الفترة الزمنية من 15 عام لـ3 أعوام".

وأضاف "الجزار"، خلال تصريح له لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم الأنفاق حتى الآن تجاوز الـ25 مليار جنيه، فيما سيتجاوز حجم الانفاق لـ40 مليار جنيه بمدينة العلمين، بحلول 30 يونيو 2020، موضحًا أن حجم الإنفاق الذي استهلكته المدينة ضخم، لضغط الفترة الزمنية من 12 أو 15 عامًا لـ3 سنوات فقط، بحسب توجهات القيادة السياسية، ما سبب ضغوط كبرى على هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

وأكد أنه يتم حاليا متابعة الأعمال مع مجموعات كبرى من شركات المقاولات المصرية وبعض الموردين من خارج مصر، لوجود حجم أعمال كبير يتم في الموقع لا يستطيع السوق المصري تلبيته بشكل منفرد.