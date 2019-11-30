قال الفنان شعبان عبد الرحيم إن سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفله بموسم الرياض أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن": "عندما حدثني أحد المسؤولين عن تنظيم حفلات موسم الرياض في البداية رفضت إني أظهر وأغني وأنا مكسور، ولكنهم أقنعوني أن أغني على كرسي وهذا شيء عادي يقوم به معظم المطربين، وبالفعل وافقت وقدمت الحفل والحمد لله كان حفل ناجح".

ويواصل شعبان: "أحب أطمئن كل جمهوري الذي قلق بسبب جلوسي على الكرسي أنني بخير والحمد لله".