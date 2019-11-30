باقي 12 يوم.. كيف تحصل على شقة في الإسكان بمقدم 14 ألف جنيه؟

تطرح وزارة الإسكان، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات سكنية جاهزة للتسليم "3 غرف وصالة- بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا"، ضمن الإعلان الثاني عشر، بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بمقدم حجز 14 ألف جنيه، "وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص".

ويستمر التسجيل للتقديم، على الوحدات حتى 12 ديسمبر 2019 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ويمكنك الحصول على وحدة سكنية "3 غرف وصالة" كاملة التشطيب، بمبلغ 197 ألف جنيه، ومقدم حجز 14 ألف جنيه بالشروط الآتية:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- يُحظر على المتقدم، شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).

- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز.

- يجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري، 1300 جنيه.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ويشترط أن يقر المتقدم بأنّه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

أسلوب السداد لحجز الوحدات السكنية

- دفع مقدم الحجز 14 ألف جنيه "ترد في حالة عدم التخصيص".

- سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية "لا تُرد"، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- يتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى).

- يتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.

أسلوب حجز الوحدات

- يقوم الراغب بالتقديم إلكترونيًا عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي "www.shmff.gov.eg"، من خلال الخطوات التالية:

- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح.

- إرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

مواقع وحدات الإسكان الاجتماعي في الـ8 محافظات

محافظة الإسكندرية

-مدينة برج العرب الجديدة.

محافظة الإسماعيلية

-مناطق "القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة".

محافظة الشرقية

"القرين – أبوكبير – أولاد صقر".

محافظة الدقهلية

- "بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه".

محافظة المنوفية

-"مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا".

محافظة كفر الشيخ

-مناطق "مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض".

محافظة الغربية

-"بسيون – سمنود – زفتى – كفر الزيات – المحلة".

محافظة البحيرة

-"الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون".