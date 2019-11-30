توفي محمد بدران محمد بدران، الملقب بـ"الفلاح الفصيح" في قرية "كفر الصلاحات" مركز بني عبيد في الدقهلية عن عمر يناهز 75 عاما، بعدما اشتهر منذ عامين بالتحاقه بالتعليم ووصل إلى الشهادة الإعدادية، وأراد أن يكمل دراسته للحصول على دبلوم في الزراعة.

وكرم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية الأسبق، "بدران"، تقديرا له على إصراره، وأنه حاول استكمال دراسة، موضحا أن المتعلم له وزنه في المجتمع، وأن عدم حصوله على الشهادة الإعدادية حرمته من الترشح لمجلس النواب ليكون صوتا للفلاح.

يذكر أن " بدران" حصل على الشهادة الابتدائية عام 1956، ولم يكمل تعليمه لوفاة والده، وعندما وجد أنه غير قادرا على توصيل صوته وصوت الفلاحين، ولم يجد من يعبر عنه، قرر استكمال تعليمه حتى يتمكن من توصيل صوته وتوعية أصدقائه من الفلاحين، لأن لديه مشاريع كبريى يمكن أن تفيد مصر زراعيا ويمكن بتنفيذ مشاريعه الحفاظ على مياه النيل.