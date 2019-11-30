أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود أجهزة الدولة في توفير السلع، تكون مصاحبة بإجراءات أكثر شدة لمراقبة الأسعار، لحماية وصون حقوق المستهلك، كما نص القانون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه جرى ضبط 107 حالات مخالفة ضمن عروض "البلاك فرايداي"، موضحًا أن منهم 75 حالة لعروض وهمية، تعرض فيها المستخدم للخداع والتضليل.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن 25 كيانًا شهد مخالفة في سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون، لافتًا إلى أنه جرى تحرير 7 محاضر بسبب إصدار فواتير بلغة أجنبية.

وأردف، أن المخالفات تحال للنيابة العامة ثم إلى المحكمة الاقتصادية، كما يجرى توقيع عقوبات رادعة ضد المخالفين تبلغ 2 مليون جنيه، مشددًا في الوقت ذاته تزامنًا مع عرضو "بلاد فرايداي"، على ضرورة إعلام المستهلكين بكل البيانات الخاصة بالمنتجات وإصدار الفواتير.

ولفت، إلى أن الرئيس السيسي، وجه باتخاذ كل الاجراءات لضبط الأسواق، موضحًا أنه وفقًا لمبادرة اليوم المفتوح لحل، جرى حل 2068 مشكلة في محافظة بني سويف، مؤكدًا: "المواطن هو محور اهتمام الدولة".