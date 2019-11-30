حضر السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان وكيلا مجلس النواب، عزاء النائب محمد بدوي دسوقي الذي توفى مساء أمس، بزفاف ابنته.

كما حضر العزاء بشارع البحر الأعظم، مروان محسن لاعب النادي الأهلي، لتقديم واجب العزاء، وتوافد نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والسياسية على العزاء، مساء اليوم.

وتوفي النائب، مساء أمس، خلال حفل زفاف ابنته، وسقط على الأرض، بعد سماع أغنية الفنان مدحت صالح "متزعليش لو سبتك"، التي آداها مدحت صالح في مسلسل "أبو العروسة"، وجرى نقله بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.

وتقام مراسم العزاء، الآن، في مسجد بدوي بشارع البحر الأعظم، بمنطقة الجيزة.