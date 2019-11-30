أجرى اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد محافظة الأقصر، اليوم السبت، بجولة مفاجئة تفقد خلالها شارع السوق السياحي ومنطقة خلف مدرسة الفرنسيسكان ومنطقة شرق السكة وشارع يوسف حسن وسوق الخضر والفاكهة.

وخلال الجولة، وجه "أبو العزايم" بغلق بوابة السوق السياحي أمام قائدي الدراجات البخارية حفاظاً على أرواح المواطنين، وغلقها أيضاً من ناحية مدرسة الفرنسيسكان حفاظاً على أرواح التلاميذ.

كما شهد "أبو العزايم" الإشراف على أعمال النظافة والتجميل التي تجرى بالمدينة، ورفع عدد من الإشغالات بمنطقة شرق السكة.