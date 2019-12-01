قال المنتج جمال العدل، إن منصة "Watch It" هي التطور الطبيعي للعمل الدرامي: "التطور الطبيعي بتاع الشغلانة دي المنصات اللي موجودة في كل حتة، والدنيا هتمشي ومش هتقف والتغيير كان في سنة.. والدنيا ماشية تاني لطيفة جدا".

وأضاف "العدل" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الدراما التلفزيونية التي تقدم محتويات للبلطجة أو الأسلحة بمختلف أنواعها أدت إلى التأثير على سلوك بعض الشباب: "حاجة في منتهى البواخة اللي في الدنيا والدولة منعت الجو دة"، موضحا أن تلك الأنواع من الأعمال الدرامية غير المألوفة في المجتمع المصري من الممكن أن تقدم في دور السينما، وليس كأعمال درامية في شكل مسلسلات.

وأكد أن المغالاة السعرية لبعض الفنانين في بعض الأعمال الدرامية الخاصة بهم تؤثر بدورها على القائمين على العمل من مصورين ومخرجين وباقي طاقم العمل: "وصلت في الآخر أن بقى فيه أرقام خرافية غير مقبولة لكل أفرع العمل، وهي أرقام غير سوية، ما يؤدي إلى إرباك المشهد الدرامي في مصر"، مشيرا إلى أن سوق العمل الدرامي كان سينهار لولا تدخل "إعلام المصريين" لإعادة تنظيم المشهد: "عمر الشريف كان بيقول أنتوا بتدفعوا فلوس كتير جدا، وأنا مبعملش حاجة، باجي اشتغل ساعتين وأمشي باخد كذا وأنا حاسس أني مستحقهوش".