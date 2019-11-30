تنظم مؤسسة "راعي مصر" للأعمال الخيرية، غدا الأحد، قافلة طبية تشمل جميع التخصصات، وذلك بديوان العمدة الواقع بنجع الحلة، بمركز إسنا، جنوب الأقصر.

وتشمل القافلة تخصصات "باطنة، ورمد، وأطفال، وجلدية وتناسلية، وأنف وأذن وحنجرة"، وأعلنت جمعية "رعاية المرضى" بالمركز، والمستضيفة للقافلة بالقرية، عن إجراء الكشف بأسبقية الحجز لجميع مواطني المساوية وأهالي إسنا.

جدير بالذكر أن مؤسسة "راعي مصر" للأعمال الخيرية تقود حملة مكبرة في الفترة الأخيرة للكشف عن جميع الأمراض لمواطني مدينة إسنا، وذلك عبر إقامة العديد من القوافل، والتي وصلت لتنظيم قافلة أسبوعية بمختلف قرى إسنا تشمل جميع التخصصات وتقدم العلاج بالمجان.