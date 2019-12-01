قال طارق عبد الصمد، نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد في ذكرى وفاة القارئ الشهير، إن الله أنعم على والده بحب القرآن الكريم منذ صغره، حيث كان والده خلوق ويتمتع بالصبر الشديد والتحمل، موضحًا أن والده كان سفيرا للقرآن الكريم في جميع بلدان العالم.

وأضاف "عبد الصمد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن والده الراحل حصل على عدة أوسمة مثل وسام الأَرز من لبنان، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، ووسامين من سوريا، ووسام الاستحقاق والعلوم من باكستان، ووسام من السنغال.

وأشار إلى أن والده، كان قارئ للقرآن الكريم، يذهب إلى جنوب أفريقيا عام 1966 قبل وجود تمثيل دبلوماسي بين البلدين، حينها استقبل استقبال مثل الملوك والرؤساء، وورثت عنه حلاوة الصوت، ولكنه يرى أن صوت الراحل لم ولن يتكرر.