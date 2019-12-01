الصحة تكشف طريقة عمل منظومة التأمين الشامل: الاشتراكات تنقسم لنوعين

كشفت وزيرة الصحة والسكان، كيفية عمل منظومة التأمين الصحي ونسبة التحمل لكل مواطن، وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر": "الاشتراكات بتقسم المواطنين لنوعين، نوع قادر وآخر غير قادر، وصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع معايير استهداف غير القادرين وعرفتهم".

وأضافت الوزيرة: "غير القادر الدولة هتكفله وهتدفع له المشاركات والمساهمات، والقادر هيدفع جزء من دخله واللي دخله 3 آلاف غير من دخله 50 ألف".

وتابعت: "الحد الأقصى للأسرة في الدفع 7% مقسمة، 1% لرب الأسرة، و3% للزوجة 1% على كل ما يعول بحد أقصى 7%، من إجمالي دخله وليس من أساسي الراتب".

واستطردت أن النظام لا يشخص القادر وغير القادر، "مينفعش أدخل مستشفى وأقول أنا غير قادر لأن السيستم هو اللي بيحدد، السيستم يقول بعد إدخال بيانات الشخص هل الشخص له تأمين أم لا، والمستشفى ليس لها علاقة دا دفع ولا لأ"، مؤكدة أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي المسؤولة عن تجميع الاشترامات وتحصيلها والدفع للمستشفيات والوحدات الصحية.

وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد على سبيل المثال معدل غير القادرين بها حوالي 30%، أي أن متوسط الأفراد غير القادرين في حدود 300 ألف مواطن ببورسعيد، مؤكدة أن الدولة هي التي تسدد هذه القيمة عن أسرته.

وأوضحت أن بعض المستشفيات خارج محافظة بورسعيد مسجلة بهيئة الرقابة والاعتماد ومن الممكن أن يعالج بها مريض بورسعيد المطبق لديه هذه المنظومة بها رغم أنها بمحافظة أخرى.

وتابعت الوزيرة أن الدراسة التي اعتمدت عليها الوزارة أوضحت أن تكلفة الفرد سنويا 2100 جنيه لهذا النظام ببورسعيد وستتصاعد بسبب التضخم السنوي وسيصل إلى 6 آلاف جنيه سنة 2032 و"كانت الدولة قبل النظام بتكفل المواطن بـ 180 جنيه في السنة".

وأوضحت أن الدولة أخذت هذا النظام من النظام الإنجليزي وتجنبت أخطاءه، و"النظام دا إجباري والكل هيدفع واللي مش عايز يتعالج في مستشفياتنا هو حر لكن هيدفع، وغير القادرين اللي بقالهم 6 شهور مشتغلوش بيسجل إن الفترة دي هو مشتغلش والدولة بتكفلة بشروط معينة خلال الفترة دي".