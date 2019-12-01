كشف الفنان محمد هنيدي، أن الجراحة التي أجراها مؤخرا ونشر عنها كانت جراحة لزراعة عظام بالفكين العلوي والسفلي.

وقال "هنيدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "كان فيه تآكل في عظام الفك فالدكتور قال لازم نزرع عظم".

وأضاف: "عملنا الأشعة قال فيه أماكن بيبقى فيها عظم لكنها فاضية عندي ولازم تتزرع، وأخدت العملية 5 ساعات ببنج كلي، بس الحمد لله عدت على خير، وحاليا بنفك في السلك".

وتابع نجم الكوميديا، أنه أجرى الجراحة على يد أطباء مصريين غاية في الكفاءة والتميز، مضيفا "فخور بشغل الأطباء المصريين، وناس قالت إني سافرت ألمانيا وبقولهم محصلش أنا هنا في مصر".

وبادره الإعلامي عمرو أديب، بسؤال عن أنواع الطعام التي يأكلها، وهل يتناول اللحوم أو الدجاج ليجيب الفنان هنيدي عليه: "10 أيام أو أسبوع ونرجع نشد لحمة وفراخ تاني، أنا بشد بطاطس مهروسة دلوقتي"، ليرد عمرو أديب ضاحكا: "عين وصابتك يا حبيبي".