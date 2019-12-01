رشا راغب: قبول 80 متقدما لبرنامج "تأهيل التنفيذين" من أصل 44 ألف متقدم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه تم قبول 80 متقدما للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة من أصل 44 ألف متقدم.

وأوضحت أنه من المقرر حضور الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة لمنتدى شباب العالم 2019، مشيرة إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة يُمثل 40 دولة من 54 دولة أفريقية، والذي بدأ كتوصية من الرئيس في نوڤمبر 2018.

وأشارت "راغب" إلى أن هناك 3 محاور للبرامج المقدمة من الأكاديمية، وهي البرامج الرئاسية والبرامج المتخصصة والبرامج الدولية.

وأضافت "راغب"، خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة"، على شاشة "القناة الأولى"، أن هذه البرامج منها ما يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي، وأخرى بتكليف من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو من مكتب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتدريب بعض الكوادر أو ممن سيتولون مناصب، بالإضافة إلى برنامج المسؤول الحكومي المحترف بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتدريب 119 ألف موظف حكومي.

وتابعت "راغب" أن تجربة الشباب في البرنامج الرئاسي للقيادة والمؤتمرات الوطنية الشهرية، وكذلك منتدى شباب العالم أثقل مهارات التنظيم لديهم.

واستطردت أنه لا توجد دراسة نظرية داخل الأكاديمية، مشيرة أن هذا هو الفرق بين التدريب والتعليم، وأنها شعرت بالفخر أثناء زيارتها للمدرسة الفرنسية، عندما حدثها أحد القيادات هناك أنه يتم إعادة هيكلة المدرسة الفرنسية لتتشابه مع ما تقدمه الأكاديمية على أرض الواقع بمصر.

ووجهت المدير التنفيذي للأكاديمية، الشكر للمنتسبين للأكاديمية سواء كانوا متدربين أو موظفين أو عاملين بها، موضحة أن إحساس الانتماء للكيان والحلم هو الدافع للوصول.