شكرت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، للرئيس عبدالفتاح السيسي بالنيابة عن شباب مصر وأفريقيا، على ثقته بهم ووضعهم في الصدارة، والإنحياز لهم، منذ عام 2016.

وقالت راغب، خلال كلمتها بحفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب: "كنت ترى الأمل والحلم، في وسط هجمات شرسة على الشباب المصري، وكنت تعلم أنهم الرقم الصحيح في معادلة البناء والتعليم".

وأضافت أنه جرى اختيار 500 شاب وفتاة من ضمن آلاف تقدموا للانضمام إلى البرنامج الرئاسي للتأهيل من كل محافظات مصر، وجرى قبول الدفعات بعد اختبارات عديدة، مشيرة إلى أن الشباب في فرحة شديدة لأنها كانت بمثابة إكسير للحياة؛ لأنه لأول مرة منذ عقود طويلة يؤمن رئيس بالشباب، ويسلمهم ملفات، وينفذ مقترحاتهم: "قالوا نعمل مؤتمر وطني ونلف المحافظات، وروحت معاهم، وقالوا مش كفاية عاوزين نكلم شباب العالم من هنا من مصر وأديتلهم إشارة البدء، وواصلوا الليل بالنهار لحد ما منتدى شباب العالم ظهر بصورة مشرفة".

وتابعت راغب: "سيدي الرئيس لقد منحت قبلة الحياة لهذه الأمة حينما أنحزت لقلبها النابض، وهم الشباب حتى اصطفوا وراءك، لا يكلون ولا يدخرون جهدا للبناء".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.