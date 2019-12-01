قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه فور علمه بما جرى لـ"الطفل المعجزة" عمرو عزت، الطالب بالصف السادس الابتدائي، تم دعوته لمكتبه وتشكيل لجنة لاختبار قدراته.

وأضاف "الخشت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "عميد كلية العلوم ورئيس قسم الرياضيات بالكلية، ووكلية كلية الهندسة، اختبروه وفعلا وجدوه متميزا، ولقيناه يدخل الفرقة الثالثة بكلية العلوم، وقدر يحل 5 مسائل من أصل 7".

وتابع أنه كلف رئيس قسم الرياضيات بالجامعة بتولي هذا الأمر، مشيرا أنه طلب منه وضع منهج يتناسب مع الطفل، مؤكدا على أن الجامعة تعمل بإيقاع سريع جدا، لتطوير العملية التعليمية، حيث تشهد طفرة على المستوى الدولي، مضيفاً: "لازم مصر تحتضن أبناءها وتراعي الموهوبين منهم، وعملنا مشروع جامعة الطفل، وبنحتضن فيه 400 طفل بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا".

وتابع: "أسسنا مركز الموهوبين والنوابغ، الذي سيرعى الأطفال وطلاب الجامعة الموهوبين، كما نقبل كل الطلاب من متلازمة داون في أي كلية من كليات الجامعة".