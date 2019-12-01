علق الإعلامي عمرو أديب، على الأزمة الأخيرة للفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال إحيائها لإحدى الحفلات بـ"موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

وقال "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "محدش يقدر يدافع عن اللي قالته شيرين، استخدام ألفاظ معينة بشكل معين بلا تفكير بيحط شيرين في مشاكل صعبة جدا".

وأضاف: "أنا كنت بتفرج على الحفلة وفهمت شيرين كانت عايزه تقول إيه، أمي كانت دايما تقول (الملافظ سعد)، أنت ممكن تقول حاجة ويكون نيتك فيها لطيفة لكن تستخدم لفظ يبوظ الدنيا ودا اللي حصل معاها".

وتابع: "مش بقول إنها استخدمت لفظ صح، لأ هي غلط وكطريقة غلط ومهين لستات كتير، تعبير شيرين تقيل، هي مش قاصدة تذم حد، ساعات الإنسان بيبقى عايز يقول حاجة بتطلع حاجة تانية".

واستطرد: "كانت أمي تقول قبل ماتتكلم عد من واحد لعشرة وأظن إن شيرين خانها التعبير".

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