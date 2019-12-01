اليوم.. ثالث جلسات محاكمة جدة "جنة" بتهمة قتلها في الدقهلية

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم، ثالث جلسات محاكمة "صفاء عبد الفتاح عبداللطيف، 40 عاما"، المتهمة بقتل حفيدتها الطفلة "جنة محمد سمير، 4 أعوام، في قرية "بساط كريم الدين" بمحافظة الدقهلية،، متأثرة بضربها وتعذيبها كونها في حضاتنها لأنها جدتها لأمها.

وانتهت فترة إيداع المتهمة مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، لمدة شهر حسب قرار المحكمة لعمل تقرير عن حالتها العقلية.

ويذكر أن محكمة جنح مستأنف شربين، قد أجلت نظر قضية المتهمة إلى جلسة 16 ديسمبر القادم، بضرب حفيدتها للأم "أماني محمد سمير 6 أعوام، شقيقة جنة" والصادر ضدها الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير، ٥ أعوام، ومقيمة بقرية "بساط كريم الدين" التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها القيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها.

فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى "أمانى" 6 أعوام، من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربعة أعوام، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها منذ 10 شهور فقط.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على سبيل التأديب للطفلة، وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.