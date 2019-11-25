أجلت محكمة استئناف شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، نظر قضية "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف" 40 سنة، إلى جلسة 9 ديسمبر القادم، والمتهمة بضرب حفيدتها "أماني محمد سمير"، من قرية بساط كريم الدين" والصادر ضدها الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب المجني عليها في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين.

وقال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، إن التأجيل بسبب عدم حضور المتهمة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، والتي ستظل هناك إلى الأول من ديسمبر لحضور جلسات محاكمتها في وفاة الطفلة "جنة".

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة في جلساتها الأخيرة قد قررت إيداع المتهمة مستشفى الأمراض العقلية في قضية تعذيب الطفلة جنة والذي أفضى إلى موتها لعمل تقرير عن حالتها العقلية والنفسية عن مدة 6 شهور قبل شهر سبتمبر الماضي.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي .

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها القيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها.

فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى "أماني" 6 سنوات، من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها منذ 10 شهور فقط، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة وتحرر عن الواقعة محضر جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على سبيل التأديب للطفلة وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات .