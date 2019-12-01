أكد الدكتور أيمن الجيزاوي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنّه من المستحيل أن تتولى جهة وحيدة هذا الملف المهم.

وأضاف الجيزاوي خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة البرنامج العام أنّ التطوير له هدفين، الأول خدمة المواطن والتيسير عليه، والثاني مساعدة الحكومة وتعزيز طرق تحصيل ما لها من ضرائب، ما يصب كذلك في مصلحة المواطن المصري لما يحدث من تنمية وتطوير، مشيرا إلى أنّ التحول الرقمي يساعد في الوصول لكل أفراد الشعب لتقديم الخدمات مثل التأمين الصحي.

وتابع مساعد وزير المالية أنّ الوزارة لن تفرض ضرائب جديدة، لكنها ستستخدم التكنولوجيا لتحصيل الضرائب، فضلا عن أنّ المصلحة تقضي بأن يحدث تطوير شامل للبنية التحتية للعمل بكفاءة أعلى، وميكنة جميع الفواتير لتحصيل ضريبة القيمة المضافة.