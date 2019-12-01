قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن الأبواب ليست مغلقة أمام إيجاد حل للملف النووي، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف لاريجاني: "لسنا قلقين من الوضع في العراق".