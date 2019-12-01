تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ملقيا الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع، وأعلنت إدارة المنتدى انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات المصرية.

وتشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى: البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، ومجموعة طلعت مصطفي، والشركة المصرية للاتصالات (WE)، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، - وبنك فيصل الإسلامي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، وبنك قناة السويس، والشركة المصرفية العربية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، وبنك بلوم، وبنك البركة، شركة كوكاكولا.

وتتولى شركة مصر للطيران دور الناقل الرسمي لضيوف منتدى شباب العالم، وتم وضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي.

منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.